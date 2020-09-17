Контавейт проиграла звезде российского тенниса

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 21) завершила выступление на крупном турнире в Риме с призовым фондом 1,69 млн евро. Во втором круге сильнейшая эстонская теннисистка проиграла 35-летней россиянке Светлане Кузнецовой (WTA 38) - 6:4, 5:7, 3:6.
Поединок в итальянской столице проходил при температуре +28 и продолжался 2 часа 45 минут.
Кузнецова показала класс
Лучшие годы спортивной карьеры Кузнецовой уже позади, но опытная российская теннисистка, дважды побеждавшая на турнирах "Большого шлема", в поединке с 24-летней Контавейт показала свой класс.
Несмотря на солидную разницу в возрасте и непростые погодные условия, Кузнецова в физическом отношении не уступала молодой сопернице.
Россиянка сделала 8 эйсов и совершила 44 невынужденные ошибки, тогда как у Контавейт эти показатели были хуже - 4 подачи на вылет и 49 ошибок.
Впереди - "Ролан Гаррос"
В стартовом поединке Контавейт одолела на грунте итальянской столицы француженку Каролин Гарсия (WTA 45) - 6:3, 7:6.
Следующей соперницей Кузнецовой в Риме будет сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6), а Контавейт может спокойно готовиться к Открытому чемпионату Франции, который стартует в Париже 27 сентября.
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