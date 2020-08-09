Контавейт проиграла финал в Палермо 53-й ракетке мира

В финале теннисного турнира в Палермо с призовым фондом 163 000 евро Анетт Контавейт (WTA 22) проиграла 23-летней француженке Фионе Ферро (WTA 53) - 2:6, 5:7.
Контавейт считалась фаворитом финального поединка, но за полчаса до начала матча коэффициент на ее победу вдруг резко возрос. Француженка выиграла два стартовых гейма и спокойно довела партию до победы.
Во втором сете Контавейт была впереди на своей подаче со счетом 5:3, но проиграла четыре гейма подряд, а с ними и весь матч.
23-летняя француженка дважды играла в финалах турниров Женской теннисной ассоциации и оба раза побеждала. Контавейт из пяти финалов выиграла только один.
В новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, Контавейт поднимется на 20-е место, а Ферро будет занимать 44-ю позицию.
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