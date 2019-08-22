Контавейт повезло с жеребьевкой на US Open, Шарапову ждет Серена

Не повезло с жеребьевкой россиянке Марии Шараповой. В первом круге она сыграет с финалисткой прошлогоднего розыгрыша Сереной Уильямс. Встреча соперниц на ранней стадии турнира обусловлена низким рейтингом Шараповой - она занимает сейчас 87-е место. Счет личных встреч между теннисистками 19:2 в пользу американки.

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) стартовый поединок проведет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA 70), которую она победила в январе на Открытом чемпионате Австралии.

Другая представительница Эстонии Кайа Канепи (WTA 83) в первом круге сыграет с 32-летней немкой Татьяной Мария (WTA 79).

Наилучшее достижение Контавейт в Нью-Йорке - выход в четвертый круг (это случилось в 2015 году). Канепи дважды играла в четвертьфинале US Open (2010, 2017).

Первая ракетка мира и действующая чемпионка US Open японка Наоми Осака начнет турнир поединком против Анны Блинковой (Россия).