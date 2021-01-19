Контавейт попала в коронатюрьму: плохая еда, четыре стены, мыши в комнате...

Случаи заражения коронавирусом были выявлены и на других чартерах, прибывших в Австралию из Катара и США. Для предотвращения распространения коронавируса все пассажирские самолеты были заполнены в лучшем случае на треть. В общей сложности 72 игрока, которые должны принимать участие в австралийской серии турниров, отправлены на карантин.

Теннисистов заманили в ловушку

Изолированные от общества теннисисты очень недовольны условиями пребывания на карантине. Гостиничные номера очень маленькие, качество еды оставляет желать лучшего, окна открывать запрещено, в коридор выходить нельзя. За нарушение правил предусмотрен штраф 20 000 австралийских долларов (примерно 12 700 евро).

"Мы как в тюрьме", - признал Сергей Демехин, муж и тренер российской теннисистки Вероники Кудерметовой.

Некоторые теннисисты заявляют в социальных сетях, что их заманили в ловушку. Первоначально ни о каком двухнедельном карантине для всех пассажиров самолета, где выявлены инфицированные, речи не было. Об этом правиле они узнали лишь, когда прилетели в Мельбурне.

Австралийские власти отклонили просьбу Джоковича

Больше всего находящихся на карантине теннисистов огорчают неравные условия с конкурентами. Те игроки, которые прилетели в Австралию на самолетах, где не были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, могут тренироваться в день по 5 часов. Теннисистам, запертым в гостиничные номера, в лучшем случае обещают установить велотренажеры.

Первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович (для топ-игроков установлены привилегии) отправил австралийским властям письмо с просьбой обеспечить равные условия всем теннисистам и сократить срок карантина. Власти штата Виктория отказались менять ранее установленные правила.