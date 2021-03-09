Контавейт обыграла румынку и сыграет с Соболенко за выход в четвертьфинал

Матч выдался равным, особенно напряженным стал второй сет, однако в решающие моменты Контавейт удавалось сохранить свою подачу, даже в те моменты, когда казалось, что поражение в гейме неминуемо. В итоге эстонской теннисистке удалось сохранить силы на поединок 1/8 финала, где соперницей Контавейт станет белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная в Дубае по 3-м номером. В 1/16 финала белоруска переиграла в двух сетах француженку Ализе Корне.

Поединок состоится 10 марта на центральном корте Дубая. До этого теннисистки провели между собой две встречи. Обе завершились победой Соболенко. Особенно обидным для Контавейт стало поражение в финале турнира в Ухане в 2018 году.

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