Контавейт начинает новый сезон поединком с россиянкой

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (ВТА 23) начинает новый сезон в Эмиратах, где 6 января стартует турнир с призовым фондом 565 000 долларов. Ее первой соперницей будет 23-летняя россиянка Вероника Кудерметова (ВТА 46).
Ранее соперницы встречались между собой дважды. Оба поединка выиграла россиянка, которую тренирует отец теннисистки Эдуард Кудерметов - двукратный чемпион России по хоккею в составе казанского "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга".
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