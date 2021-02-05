Контавейт играет с экс-первой ракеткой мира, Канепи рвется в финал

Первой на корт предстоящей ночью выйдет Контавейт. Ее соперницей в четвертьфинале будет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA 13). Начало матча в 02:00. Ранее теннисистки встречались между собой трижды. Счет личных встреч 2:1 в пользу Азаренко.

Канепи в параллельно проходящем турнире сыграет полуфинальный матч с первой ракеткой России Екатериной Александровой (WTA 33). Этот матч начнется ориентировочно в 05:00.