Контавейт играет с экс-первой ракеткой мира, Канепи рвется в финал

В Мельбурне близятся к завершению теннисные турниры, в которых выступают Анетт Контавейт (WTA 23) и Кайа Канепи (WTA 94). Поединки c участием эстонских теннисисток будет транслировать Delfi TV.
Первой на корт предстоящей ночью выйдет Контавейт. Ее соперницей в четвертьфинале будет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA 13). Начало матча в 02:00. Ранее теннисистки встречались между собой трижды. Счет личных встреч 2:1 в пользу Азаренко.
Канепи в параллельно проходящем турнире сыграет полуфинальный матч с первой ракеткой России Екатериной Александровой (WTA 33). Этот матч начнется ориентировочно в 05:00.
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
С распростертыми объятиями: еще одна страна ждет россиян без виз
Доктор Мясников о том, какой стороной носить маску