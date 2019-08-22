Контавейт и Канепи узнают соперниц на US Open

В четверг состоится жеребьевка турнира. Своих соперниц узнают и две эстонские теннисистки - Анетт Контавейт (WTA 21) и Кайа Канепи (WTA 83)

Наилучшее достижение Контавейт в Нью-Йорке - выход в четвертый круг (это случилось в 2015 году. Канепи дважды играла в четвертьфинале US Open (2010, 2017).