22.08.2019, 15:50
Контавейт и Канепи узнают соперниц на US Open
26 августа в Нью-Йорке начинается последний в этом году турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США по теннису.
26 августа в Нью-Йорке начинается последний в этом году турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США по теннису.
В четверг состоится жеребьевка турнира. Своих соперниц узнают и две эстонские теннисистки - Анетт Контавейт (WTA 21) и Кайа Канепи (WTA 83)
Наилучшее достижение Контавейт в Нью-Йорке - выход в четвертый круг (это случилось в 2015 году. Канепи дважды играла в четвертьфинале US Open (2010, 2017).
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