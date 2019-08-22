22.08.2019, 15:50

Контавейт и Канепи узнают соперниц на US Open


rus.delfi.ee
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Kaia Kanepi ja Serena Williams
Kaia Kanepi ja Serena WilliamsFoto: Robert Deutsch, USA Today Sports

26 августа в Нью-Йорке начинается последний в этом году турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат США по теннису.

В четверг состоится жеребьевка турнира. Своих соперниц узнают и две эстонские теннисистки - Анетт Контавейт (WTA 21) и Кайа Канепи (WTA 83)

Наилучшее достижение Контавейт в Нью-Йорке - выход в четвертый круг (это случилось в 2015 году. Канепи дважды играла в четвертьфинале US Open (2010, 2017).

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