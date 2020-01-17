Контавейт и Канепи узнали соперниц на старте Australian Open

Контавейт в первом круге сыграет с 24-летней австралийкой Астрой Шарма (WTA 110). Раньше соперницы между собой не встречались.

Канепи тоже может быть удовлетворена жеребьевкой. На старте турнира ветеран эстонского тенниса сыграет с одной из победительниц квалификации.

Открытый чемпионат Австралии - первый турнир "Большого шлема" нового сезона. По сравнению с прошлым годом его призовой фонд вырос на 13 процентов и составит 49,2 млн USD. Каждый участник стартового раунда Открытого чемпионата Австралии гарантирует себе 62 000 долларов.

Чемпионские титулы на кортах Мельбурна будут защищать серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.