Контавейт и Канепи узнали соперниц на Открытом чемпионате Франции

На старте турнира 24-летняя Контавейт сыграет с 26-летней француженкой Каролин Гарсия WTA 45), которую она недавно обыграла в Риме - 6:3, 7:6.

35-летняя Канепи в первом круге сыграет с 22-летней чешской теннисисткой Мари Бузковой (WTA 46). Соперницы всвтречались между собой в январе. Тот поединок в австралийском Брисбене Канепи проиграла - 5:7, 3:6.

Контавейт и Канепи находятся в одной половине турнирной сетки. Между собой они могут встретиться в третьем круге.

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 27 сентября. Прошлогодняя чемпионка и первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) не сможет защитить свой титул на кортах Парижа, поскольку решила пропустить остаток нынешнего сезона.