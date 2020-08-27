Контавейт и Канепи узнали первых соперниц на US Open
В Нью-Йорке прошла жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису, в котором примут участие две представительницы Эстонии.
В Нью-Йорке прошла жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису, в котором примут участие две представительницы Эстонии.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 20) в стартовом круге сыграет с 26-летней американкой Даниэль Коллинз (WTA 53). Раньше теннисистки между собой не встречались. В прошлом году американка пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Другая представительница эстонского тенниса Кайа Канепи (WTA 100) в первом круге сыграет с 24-летней чешкой Катержиной Синяковой (WTA 55). Раньше они встречались один раз - в 2018 году Канепи выиграла поединок в трех сетах.
Открытый чемпионат США по теннису начинается августа. Из-за распространения коронавируса многие топ-теннисистки отказались от выступления на кортах Нью-Йорка.
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