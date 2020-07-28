Контавейт и Канепи сыграют в Тонди против Остапенко и Севастовой

Эстонию будут представлять Анетт Контавейт (WTA 22), Кайа Канепи (WTA 99), Юрген Зопп (ATP 552) и Владимир Иванов (ATP 738).

В составе сборной Латвии заявлены Елена Остапенко (WTA 41), Анастасия Севастова (WTA 43), Эрнестс Гулбис (ATP 162) и Карлис Озолиньш (ATP 1133).

За два дня в Тонди будет сыграно в общей сложности 10 матчей в одиночных и парных разрядах.

Самым титулованным участником Merko Cup является 23-летняя Остапенко - в 2017 году она неожиданно для многих выиграла Открытый чемпионат Франции, обыграв в финале румынку Симону Халеп в трехсетовом поединке