Контавейт и Канепи сыграют в Мельбурне поединки второго круга

Первой на корт против британки Хезер Уотсон (WTA 60) выйдет Контавейт. Ориентировочное время начало матча.

Соперницей Канепи будет прошлогодня победительница Открытого чемпионата Австралии София Кенин (США - WTA 4). Поединки с участием эстонских теннисисток начнутся ориентировочно в 04:00.

В третий игровой день Открытого чемпионата Австралии сошли с дистанции еще две топ-теннисистки с опытом побед на турнирах "Большого шлема") - двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (Чехия) и победительница Открытого чемпионата США Бьянка Андрееску (Канада).

Завершила выступление в Мельбурне и 41-летняя Винус Уильямс (США).