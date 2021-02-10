Контавейт и Канепи сыграют в Мельбурне поединки второго круга
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 22) и Кайа Канепи (WTA 65) предстоящей ночью проведут поединки 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 22) и Кайа Канепи (WTA 65) предстоящей ночью проведут поединки 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии.
Первой на корт против британки Хезер Уотсон (WTA 60) выйдет Контавейт. Ориентировочное время начало матча.
Соперницей Канепи будет прошлогодня победительница Открытого чемпионата Австралии София Кенин (США - WTA 4). Поединки с участием эстонских теннисисток начнутся ориентировочно в 04:00.
В третий игровой день Открытого чемпионата Австралии сошли с дистанции еще две топ-теннисистки с опытом побед на турнирах "Большого шлема") - двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (Чехия) и победительница Открытого чемпионата США Бьянка Андрееску (Канада).
Завершила выступление в Мельбурне и 41-летняя Винус Уильямс (США).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить