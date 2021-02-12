12.02.2021, 19:05

Контавейт и Канепи сыграют в Мельбурне матчи 1/16 финала


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Kanepi & Kontaveit vs Sevastova & Ostapenko
Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi.Foto: Martin Pedaja

На кортах Мельбурна продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. Предстоящей ночью поединки третьего круга проведут Анетт Контавейт (WTA 22) и Кайа Канепи (WTA 65).

Первой на корт выйдет Канепи. В 1/16 финала ее соперницей будет 24-летняя хорватка Донна Векич (WTA 33). Этот матч начнется ориентировочно в 03:30.

В предыдущем круге ветеран эстонского тенниса убедительно обыграла прошлогоднюю чемпионку турнира Софию Кенин - 6:3, 6:2. Эта победа породила много разговоров о шансах 35-летней Канепи в Мельбурне, но рассуждать о них лучше будет, когда наступит вторая неделя турнира.

Сильнейшая эстонская теннисистка Контавейт сыграет в третьем круге с 28-летней американкой Шелби Роджерс (WTA 57). Старт этого поединка запланирован на 08:00.

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