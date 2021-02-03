03.02.2021, 21:15
Контавейт и Канепи продолжают выступать в Австралии
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи продолжают выступать на турнирах в австралийском Мельбурне.
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт и Кайа Канепи продолжают выступать на турнирах в австралийском Мельбурне.
Первой на корт предстоящей ночью выйдет в Мельбурне Контавейт. Во втором круге ее соперницей будет 35-летняя американка Бетани Маттек-Сандс (WTA 339). Начало поединка в 03:00.
В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи сыграет в четвертьфинале с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 27). Этот поединок начнется ориентировочно в 07:30.
4 февраля в Мельбурне пройдет жеребьевка Открытого чемпионата Австралии. Первый в этом году турнир "Большого шлема" начнется 8 февраля.
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