Контавейт и Канепи продолжают выступать в Австралии

Первой на корт предстоящей ночью выйдет в Мельбурне Контавейт. Во втором круге ее соперницей будет 35-летняя американка Бетани Маттек-Сандс (WTA 339). Начало поединка в 03:00.

В параллельно проходящем турнире выигравшая три матча подряд Канепи сыграет в четвертьфинале с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (WTA 27). Этот поединок начнется ориентировочно в 07:30.

4 февраля в Мельбурне пройдет жеребьевка Открытого чемпионата Австралии. Первый в этом году турнир "Большого шлема" начнется 8 февраля.