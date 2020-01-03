Контавейт и Канепи начинают сезон в далекой Австралии

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии Контавейт и Канепи сыграют на представительном турнире в Брисбене с призовым фондом 1,43 млн долларов.

Контавейт попала в основную сетку, а Канепи начнет выступлении с квалификации.