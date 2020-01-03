03.01.2020, 15:50

Контавейт и Канепи начинают сезон в далекой Австралии


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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: AFP7, ZUMAPRESS.com

Сильнейшие эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 26) и Кайа Канепи (WTA 101) начинают сезон в Австралии, где во второй половине января пройдет первый в этом году турнир "Большого шлема".

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии Контавейт и Канепи сыграют на представительном турнире в Брисбене с призовым фондом 1,43 млн долларов.

Контавейт попала в основную сетку, а Канепи начнет выступлении с квалификации.

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