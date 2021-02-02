02.02.2021, 21:20
Контавейт и Канепи играют в далекой Австралии
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 23)и Кайа Канепи (WTA 94) предстоящей ночью сыграют на турнирах в Мельбурне.
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 23)и Кайа Канепи (WTA 94) предстоящей ночью сыграют на турнирах в Мельбурне.
Первой на корт выйдет Контавейт, которая в стартовом поединке сыграет с американкой Кристиной Макхейл (WTA 82). Начало в 03:00.
Канепи участвует в другом турнире. Ветеран эстонского тенниса уже победила двух соперниц, в том числе сильную белоруску Арину Соболенко (WTA 7). В 1/8 финала Канепи сыграет с 23-летней россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 71). Поединок начнется ориентировочно в 06:00. Прямая трансляция запланирована на Delfi TV.
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