Контавейт и Канепи играют в далекой Австралии

Первой на корт выйдет Контавейт, которая в стартовом поединке сыграет с американкой Кристиной Макхейл (WTA 82). Начало в 03:00.

Канепи участвует в другом турнире. Ветеран эстонского тенниса уже победила двух соперниц, в том числе сильную белоруску Арину Соболенко (WTA 7). В 1/8 финала Канепи сыграет с 23-летней россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 71). Поединок начнется ориентировочно в 06:00. Прямая трансляция запланирована на Delfi TV.