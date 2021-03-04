04.03.2021, 15:40

Контавейт дала бой двукратной чемпионке Уимблдона, но...

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Контавейт дала бой двукратной чемпионке Уимблдона, но...
Petra Kvitova ZUMAPRESS.com

В четвертьфинале теннисного турнира в Дохе Анетт Контавейт (WTA 24) проиграла двукратной чемпионке Уимблдона Петре Квитовой (WTA 10) - 3:6, 6:3, 2:6.

В начале решающей партии Контавейт дала сопернице солидную фору, проиграв два гейма на своей подаче - 0:3. Получив комфортное преимущество, Квитова спокойно довела матч до победы.

Поединок продолжался почти два часа. Счет личного противостояния стал 5:2 в пользу чешской теннисистки.

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