Контавейт больше не в топ-20, Канепи только 83-я

После Уимблдона Анетт выигрывала матчи у серьезных соперниц — сначала на Rogers Cup была повержена Мария Шарапова, затем на Western and Southern Open Контавейт выиграла у Анжелик Кербер. Но все эти победы были на ранних стадиях, по итогам турниров Анетт ни разу не вышла даже в 1/8 финала и потеряла одну позицию в общем рейтинге.

Кайя Канепи после Уимблдона взяла паузу и свой первый рейтинговый матч сыграет только сегодня — в 1/32 финала на турнире NYJTL Bronx Open она встретится с полькой Магдой Линетт.

В целом в рейтинге, до US Open, мало изменений. Лидирует японка Наоми Осака, вторая — австралийка Эшли Барти, третья — чешка Каролина Плишкова.