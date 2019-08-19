Контавейт больше не в топ-20, Канепи только 83-я
После турнира в Цинциннати обновился мировой теннисный рейтинг. Лучшая эстонская теннисистка опустилась на 1 строчку вниз, заняв 21 место.
После турнира в Цинциннати обновился мировой теннисный рейтинг. Лучшая эстонская теннисистка опустилась на 1 строчку вниз, заняв 21 место.
После Уимблдона Анетт выигрывала матчи у серьезных соперниц — сначала на Rogers Cup была повержена Мария Шарапова, затем на Western and Southern Open Контавейт выиграла у Анжелик Кербер. Но все эти победы были на ранних стадиях, по итогам турниров Анетт ни разу не вышла даже в 1/8 финала и потеряла одну позицию в общем рейтинге.
Кайя Канепи после Уимблдона взяла паузу и свой первый рейтинговый матч сыграет только сегодня — в 1/32 финала на турнире NYJTL Bronx Open она встретится с полькой Магдой Линетт.
В целом в рейтинге, до US Open, мало изменений. Лидирует японка Наоми Осака, вторая — австралийка Эшли Барти, третья — чешка Каролина Плишкова.
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