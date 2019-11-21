Конкурентка Контавейт начинает работать с топ-тренером
Бурно прогрессирующая в последнее время украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 22) объявила о начале сотрудничества с немецким специалистом Сашей Бажиным.
Бурно прогрессирующая в последнее время украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 22) объявила о начале сотрудничества с немецким специалистом Сашей Бажиным.
"В сезон 2020 года я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным! Мне очень-очень приятно. Я рада, что мы начинаем наше сотрудничество - это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться реализации моих амбиций", - такое сообщение оставила 19-летняя теннисистка в социальных сетях.
Ранее Бажин был спарринг-партнером Серены Уильямс и тренировал японку Наоми Осаку, которая под его руководством выиграла два турнира "Большого шлема" подряд. Однако затем их пути неожиданно разошлись.
В 2019 году Ястремская выиграла два профессиональных турнира. Бажин был признан Женской теннисной ассоциацией лучшим тренером 2018 года.
В начале февраля Ястремская в составе сборной Украины будет выступать в Таллинне, где пройдет Кубок федерации среди команд первой группы Евро-Африканской зоны.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки