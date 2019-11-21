Конкурентка Контавейт начинает работать с топ-тренером

"В сезон 2020 года я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным! Мне очень-очень приятно. Я рада, что мы начинаем наше сотрудничество - это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться реализации моих амбиций", - такое сообщение оставила 19-летняя теннисистка в социальных сетях.

Ранее Бажин был спарринг-партнером Серены Уильямс и тренировал японку Наоми Осаку, которая под его руководством выиграла два турнира "Большого шлема" подряд. Однако затем их пути неожиданно разошлись.

В 2019 году Ястремская выиграла два профессиональных турнира. Бажин был признан Женской теннисной ассоциацией лучшим тренером 2018 года.

В начале февраля Ястремская в составе сборной Украины будет выступать в Таллинне, где пройдет Кубок федерации среди команд первой группы Евро-Африканской зоны.