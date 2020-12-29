"Когда узнала свой диагноз, возник сильный страх за беременность"

Своим лучшим периодом спортивной карьеры Возняцки считает 2018 год, когда она впервые выиграла турнир "Большого щлема" - Открытый чемпионат Австралии. Но тогда же она узнала и свой тяжелый диагноз.

Диагноз устанавливали несколько месяцев

"Я была на пике своей карьеры в 2018 году, когда мне был поставлен диагноз - "ревматоидный артрит". В том году я выиграла Australian Open, но перед US Open я стала ощущать боль в суставах, постоянную усталость и другие необъяснимые симптомы. Я проигрывала матчи, которые должна была выиграть.

Однажды я проснулась утром от сильной боли. Мужу пришлось на руках поднимать меня с постели. Я просто не могла двигаться, поднимать руки, двигать плечами. Мне было сложно расчесывать волосы и вставать с кровати. Прошло несколько месяцев, прежде чем врач наконец понял, почему я себя так плохо чувствую.

Врачи думали, что причина в напряжённом графике выступлений. Кто-то предполагал, что я беременна или вообще что все это у меня в голове. Но я знаю свой организм и понимала, что что-то не так. Несмотря на все трудности, знаю, что мне повезло. Многие мучаются годами, прежде чем получают точный диагноз", — цитирует Возняцки Bild.

Первый вопрос ревматологу

Датская теннисистка, выигравшая за свою профессиональную карьеру 35 млн долларов призовых, поделилась также планами на будущее.

"Я знаю, что болезнь останется со мной на всю жизнь. Вместе с врачом я составила долгосрочный план. Я готова к тому, что случится в будущем. Это касается и новых ролей, и задач помимо тенниса. Возможно, я стану мамой и смогу помочь другим женщинам.

Первым делом я спросила ревматолога о том, смогу ли забеременеть и всё ли хорошо будет с ребенком. Теперь я знаю, что могу иметь детей, и стараюсь держать болезнь под контролем".

За 15 лет в профессиональном теннисе Возняцки выиграла Australian Open-2018 и еще 29 турниров. Она 71 неделю провела на первой строчке мирового рейтинга. Супруг теннисистки - бывший баскетболист НБА Дэвид Ли.