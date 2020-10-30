30.10.2020, 19:20

Канепи сыграет в финале против экс-второй ракетки мира Звонаревой


EST 7
Канепи сыграет в финале против экс-второй ракетки мира Звонаревой
Vera ZvonarevaAFP

В Стамбуле близится к завершению турнир Международной федерации тенниса с призовым фондом 25 000 долларов. В финальном матче 35-летняя Кайа Канепи (WTA 105) сыграет с 36-летней россиянкой Верой Звонаревой (WTA 183). Поединок состоится 31 октября (начало в 12:00).

Ранее соперницы встречались между собой дважды. Счет личных встреч между ними пока равный - 1:1.

В 2010 году Звонарева занимала второе место в мировом рейтинге. Она играла в финалах двух турниров "Большого шлема" на Уимблдоне и US Open, но оба поединка проиграла.

Впрочем, без трофеев на "Больших шлемах" россиянка не осталась - их у нее 5. Звонарева трижды побеждала в женском парном разряде (последний раз это случилось полтора месяца назад на Открытом чемпионате США) и дважды - в миксте.

За свою профессиональную карьеру Звонарева заработала 14 млн долларов призовых (у Канепи - 6 млн). Российская теннисистка замужем за бизнесменом, который раньше работал во властных структурах Московской области. После рождения дочери в 2016 году теннисистка решила продолжить спортивную карьеру.

View this post on Instagram

Всем привет! Последние пару лет я не так часто появляюсь в соц.сетях, поскольку множество травм не позволяли мне выходить на корт и заниматься своим любимым делом...но жизнь вне спорта тоже очень интересна! Этот год получился для меня очень насыщенным. Я вышла замуж и стала мамой! Семья - это огромное счастье! А спорт - это то, что всегда у меня в душе! Поэтому увидимся скоро на Евроспорте, где я попробую себя в роли комментатора на предстоящем ЮсОпен! До встречи! 😉🎾 Dear friends! Over the past couple of years I wasn't posting much due to lots of injuries and inability to compete...but there is more to life then just sports (even though I love sports!). No matter what, this year is a very fruitful year for me...I became a wife and a mother! Having family feels amazing! But no matter what sport will always play a huge part in my life! Therefore, see you on Eurosport channel soon where I will try to take a commentator's role during this year's UsOpen! #теннис #tennis #семья #family #sport #спорт

A post shared by Vera Zvonareva (@vera.zvonareva) on

Читайте также: