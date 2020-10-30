Канепи сыграет в финале против экс-второй ракетки мира Звонаревой

Ранее соперницы встречались между собой дважды. Счет личных встреч между ними пока равный - 1:1.

В 2010 году Звонарева занимала второе место в мировом рейтинге. Она играла в финалах двух турниров "Большого шлема" на Уимблдоне и US Open, но оба поединка проиграла.

Впрочем, без трофеев на "Больших шлемах" россиянка не осталась - их у нее 5. Звонарева трижды побеждала в женском парном разряде (последний раз это случилось полтора месяца назад на Открытом чемпионате США) и дважды - в миксте.

За свою профессиональную карьеру Звонарева заработала 14 млн долларов призовых (у Канепи - 6 млн). Российская теннисистка замужем за бизнесменом, который раньше работал во властных структурах Московской области. После рождения дочери в 2016 году теннисистка решила продолжить спортивную карьеру.