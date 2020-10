Канепи сыграет в финале против экс-второй ракетки мира Звонаревой

View this post on Instagram

Всем привет! Последние пару лет я не так часто появляюсь в соц.сетях, поскольку множество травм не позволяли мне выходить на корт и заниматься своим любимым делом...но жизнь вне спорта тоже очень интересна! Этот год получился для меня очень насыщенным. Я вышла замуж и стала мамой! Семья - это огромное счастье! А спорт - это то, что всегда у меня в душе! Поэтому увидимся скоро на Евроспорте, где я попробую себя в роли комментатора на предстоящем ЮсОпен! До встречи! 😉🎾 Dear friends! Over the past couple of years I wasn't posting much due to lots of injuries and inability to compete...but there is more to life then just sports (even though I love sports!). No matter what, this year is a very fruitful year for me...I became a wife and a mother! Having family feels amazing! But no matter what sport will always play a huge part in my life! Therefore, see you on Eurosport channel soon where I will try to take a commentator's role during this year's UsOpen! #теннис #tennis #семья #family #sport #спорт