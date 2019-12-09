Канепи стала 101-й ракеткой мира. Контавейт осталась на 26-м месте

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 9 декабря, Канепи поднялась со 105-го на 101-е место, сообщает rus.err.ee.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 26-м месте.
Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй — чешка Каролина Плишкова. Третью строчку продолжает занимать японка Наоми Осака.
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