09.12.2019, 08:10

Канепи стала 101-й ракеткой мира. Контавейт осталась на 26-м месте

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Kaia Kanepi mänguhoos
Kaia Kanepi mänguhoosFoto: Andres Putting

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 9 декабря, Канепи поднялась со 105-го на 101-е место, сообщает rus.err.ee.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт осталась на 26-м месте.

Во главе мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй — чешка Каролина Плишкова. Третью строчку продолжает занимать японка Наоми Осака.

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