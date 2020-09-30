Канепи проиграла 20-й ракетке мира, Серена не вышла на матч

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Кайа Канепи (WTA 106) в упорной борьбе уступила бельгийке Элиз Мертенс (WTA 20) - 4:6, 5:7.
Из других результатов четвертого дня турнира отметим неожиданное поражение Виктории Азаренко (WTA 14). Опытная белоруска проиграла 161-й ракетке мира Анне Шмидловой (Словакия) - 2:6, 2:6.
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс (WTA 9) не вышла на матч против болгарки Цветаны Пиронковой(WTA 157). Легендарная Серена - в минувшую субботу ей исполнилось 39 лет - снялась с турнира из-за травмы ноги.
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