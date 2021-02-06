Канепи пробилась в финал, Азаренко не вышла на матч с Контавейт

В финале ветеран эстонского тенниса сразится с бельгийкой Элизе Мертенс (WTA 20), которая победила отказавшуюся от поединка японку Наоми Осаку (WTA 3).

Параллельно в Мельбурне проходит еще один турнир, в котором выступает Анетт Контавейт (WTA 23). Первая ракетка Эстонии без игры прошла четвертьфинальный барьер, поскольку экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA 13) отказалась от матча.

Официально озвученная причина отказа - травма поясницы, но в последние дни в Мельбурне слишком много неявок на матчи. Не исключен вариант, что 31-летняя Азаренко решила решила просто поберечь силы перед Открытым чемпионатом Австралии, который начинается 8 февраля.

В полуфинале соперницей Контавейт будет греческая теннисистка Мария Саккари (WTA 22). Этот поединок перенесен на 7 февраля. Счет личных встреч в этой паре 4:3 в пользу представительницы Греции.