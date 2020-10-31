Канепи победила в финале экс-вторую ракетку мира Звонареву

Поединок продолжался полтора часа. Счет личных встреч стал 2:1 в пользу ветерана эстонского тенниса. Теперь на счету Канепи 17 выигранных турниров под эгидой ИТФ.

В 2010 году Звонарева занимала второе место в мировом рейтинге. Она играла в финалах двух турниров "Большого шлема" на Уимблдоне и US Open, но оба поединка проиграла.

Впрочем, без трофеев на "Больших шлемах" россиянка не осталась - их у нее 5. Звонарева трижды побеждала в женском парном разряде (последний раз это случилось полтора месяца назад на Открытом чемпионате США) и дважды - в миксте.