Канепи отыграла три матчбола на US Open и заработала 100 000 долларов

Двукратная четвертьфиналистка турнира Кайа Канепи (WTA 82) одержала волевую победу над немкой Татьяной Марией (WTA 79) - 5:7, 7:6, 6:3. Поединок продолжался свыше двух с половиной часов.

Канепи сломала Марию

Канепи была на грани поражения во втором сете. Ключевой момент партии и всего поединка - девятый гейм. Эстонская теннисистка уступала на подаче соперницы со счетом 3:5, но сумела переломить ситуацию в свою пользу, отыграв три матчбола!

Немецкая теннисистка сделала 12 подач навылет, тогда как у Канепи их было 4. Канепи совершила 48 невынужденных ошибок, ее соперница - 29.

Уверенная победа Контавейт

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) за 55 минут легко победила испанку Сару Соррибес-Тормо (WTA 83) - 6:1, 6:1.

Выход во второй раунд Открытого чемпионата США гарантировал эстонским теннисисткам по 100 000 долларов. Любопытно что в 2010 году за такой же результат теннисистам платили только 31 000 долларов. Призовые на турнирах "Большого шлема" растут как на дрожжах!