04.01.2020, 16:25

Канепи неудачно начала новый сезон. Как сыграет в Австралии Контавейт?


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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: AFP7, ZUMAPRESS.com

В рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии сильнейшие эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 26) и Кайа Канепи (WTA 101) выступают на теннисном турнире в Брисбене с призовым фондом 1,43 млн долларов.

34-летняя Канепи в первом круге квалификации проиграла 21-летней чешской теннисистке Мари Бузковой (WTA 57) - 5:7, 3:6. Напомним, что в 2012 году Канепи выиграла турнир в Брисбене, обыграв в финале словачку Даниэлу Хантухову.

Первая ракетка Эстонии Контавейт начнет выступление в основной сетке. Ее соперницей на старте будет 34-летняя представительница Тайваня Се Су-Вей (WTA 32).

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