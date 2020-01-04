Канепи неудачно начала новый сезон. Как сыграет в Австралии Контавейт?

34-летняя Канепи в первом круге квалификации проиграла 21-летней чешской теннисистке Мари Бузковой (WTA 57) - 5:7, 3:6. Напомним, что в 2012 году Канепи выиграла турнир в Брисбене, обыграв в финале словачку Даниэлу Хантухову.

Первая ракетка Эстонии Контавейт начнет выступление в основной сетке. Ее соперницей на старте будет 34-летняя представительница Тайваня Се Су-Вей (WTA 32).