Канепи и Контавейт успешно начали Открытый чемпионат Австралии
В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. Успешно начали этот турнир эстонские теннисистки Кайа Канепи (WTA 65) и Анетт Контавейт (WTA 22).
В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. Успешно начали этот турнир эстонские теннисистки Кайа Канепи (WTA 65) и Анетт Контавейт (WTA 22).
В поединке первого круга Канепи победила представительницу Латвии Анастасию Севастову (WTA 53) - 6:3, 6:1. Поединок продолжался 59 минут.
Впереди битва с действующей чемпионкой
В первом сете ветеран эстонского тенниса была впереди со счетом 4:0, но соперница до минимума сократила разрыв. И все-таки концовка партии осталась за эстонской теннисисткой. Во втором сете на корте полностью доминировала 35-летняя Канепи.
"Не ожидала, что так хорошо начну матч, но затем возникли маленькие проблемы - солнце светило прямо в глаза и я допустила на своей подаче две двойные ошибки. На следующей подаче я не подбрасывала мяч высоко и стало проще. К счастью, напряженных ситуаций в игре больше не возникало", - так прокомментировала исход поединка Канепи.
Выход во второй круг турнира гарантировал эстонской теннисистке 115 275 долларов призовых. В следующем круге Канепи сыграет с действующей чемпионкой Australian Open Софией Кенин (WTA 4). Представительница США на старте турнира сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (WTA 133) - 7:5, 6:4.
Победная серия Контавейт продолжается
Первая ракетка Эстонии Контавейт победила на старте турнира белоруску Александру Саснович (WTA 92) - 7:5, 6:2. Поединок продолжался 70 минут.
С учетом выставочного турнира победная серия Контавейт в Мельбурне составляет 5 матчей. Следующей соперницей эстонской теннисистки будет британка Хитер Уотсон (WTA 60).
Открытый чемпионат Австралии - первый в 2021 году турнир "Большого шлема". Стартовые матчи проиграли бывшие победительницы Australian Open белоруска Виктория Азаренко (WTA 13) и немка Анжелик Кербер (WTA 25).
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