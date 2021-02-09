Канепи и Контавейт успешно начали Открытый чемпионат Австралии

В поединке первого круга Канепи победила представительницу Латвии Анастасию Севастову (WTA 53) - 6:3, 6:1. Поединок продолжался 59 минут.

Впереди битва с действующей чемпионкой

В первом сете ветеран эстонского тенниса была впереди со счетом 4:0, но соперница до минимума сократила разрыв. И все-таки концовка партии осталась за эстонской теннисисткой. Во втором сете на корте полностью доминировала 35-летняя Канепи.

"Не ожидала, что так хорошо начну матч, но затем возникли маленькие проблемы - солнце светило прямо в глаза и я допустила на своей подаче две двойные ошибки. На следующей подаче я не подбрасывала мяч высоко и стало проще. К счастью, напряженных ситуаций в игре больше не возникало", - так прокомментировала исход поединка Канепи.

Выход во второй круг турнира гарантировал эстонской теннисистке 115 275 долларов призовых. В следующем круге Канепи сыграет с действующей чемпионкой Australian Open Софией Кенин (WTA 4). Представительница США на старте турнира сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (WTA 133) - 7:5, 6:4.

Победная серия Контавейт продолжается

Первая ракетка Эстонии Контавейт победила на старте турнира белоруску Александру Саснович (WTA 92) - 7:5, 6:2. Поединок продолжался 70 минут.

С учетом выставочного турнира победная серия Контавейт в Мельбурне составляет 5 матчей. Следующей соперницей эстонской теннисистки будет британка Хитер Уотсон (WTA 60).

Открытый чемпионат Австралии - первый в 2021 году турнир "Большого шлема". Стартовые матчи проиграли бывшие победительницы Australian Open белоруска Виктория Азаренко (WTA 13) и немка Анжелик Кербер (WTA 25).