08.03.2021, 20:01
Кайа Канепи завершила выступление в Дубае
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 62) на старте теннисного турнира в Дубае уступила американке Шелби Роджерс (WTA, 49) - 6:7 (4:7), 2:6.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 62) на старте теннисного турнира в Дубае уступила американке Шелби Роджерс (WTA, 49) - 6:7 (4:7), 2:6.
Как уже сообщалось, первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 24) удачно стартовала на турнире в Дубае.
В первом круге она легко сломила сопротивление венгерской теннисистки Тимеи Бабош - 6:2, 6:1 (WTA,106).
Во втором круге соперницей Контавейт станет 30-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 67-е место в мировом рейтинге. Обе предыдущие встречи завершились в пользу эстонской теннисистки.
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