Кайа Канепи получила право выступить на Олимпиаде

Эстонский теннисный союз направил в Международную федерацию тенниса (ITF) просьбу (вместе с пояснениями самой теннисистки) о том, чтобы Канепи разрешили выступать на Олимпиаде.

ITF удовлетворила просьбу эстонской федерации по двум причинам: 1. в прежние годы влкда Канепи был велик; 2. в неучастии Канепи в Кубке Федерации большую роль сыграли травмы.

Разумеется, в силе остается основное условие - попасть в рейтинге в число 56 лучших.

Вероятно, для попадания в олимпийский индивидуальный турнир хватит и того, чтобы занять в мировом рейтинге 65-70 место. Дело в том, что олимпийский лимит для одной страны ограничен четырьмя спортсменками, а некоторые страны могут иметь в верхних строчках рейтинга более, чем четырех спорстменов.