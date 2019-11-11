11.11.2019, 18:18
Итоговый турнир ATP: Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу
6:7, 4:6 - первая, но ожидаемая, победа грека над восходящей звездой тенниса из России.
6:7, 4:6 - первая, но ожидаемая, победа грека над восходящей звездой тенниса из России.
Даниил выглядел уставшим и не смог показать свой фирменный цепкий теннис. В этой же группе сегодня вечером Рафаэль Надаль встретится с Александром Зверевым.
В другой группе Новак Джокович обыграл Маттео Берретини, а Роджер Федерер уступил Доминику Тиму.
Итоговый теннисный турнир проходит в Лондоне. Соперники разбиты на группы по четыре человека и сыграют между собой. В полуфинал выходят два лучших участника из каждой группы.
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