Хорватская теннисистка остановила победное шествие Контавейт

В первой партии Контавейт вела 6:5 и имела сетбол на подаче соперницы, но хорватка сумела выправить ситуацию в свою пользу. Второй сет прошел с большим преимуществом Мартич.

Несмотря на поражение, Контавейт удовлетворена своим выступлением в Эмиратах: "Выиграла два матча и показала хороший теннис. Нахожусь сейчас в хорошей форме. Конечно, хотела победить и Мартич, но соперница показала очень хорошую игру".

Сильнейшая эстонская теннисистка продолжит сезон в Катаре, где в предстоящее воскресенье начинается турнир с призовым фондом 3,2 млн долларов.