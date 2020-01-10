10.01.2020, 13:25

Грета Тунберг набросилась с критикой на легенду тенниса

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Грета против Роджера
Грета против РоджераФото: Scanpix, delfi.ee

Известная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг присоединилась к акции против теннисиста Роджера Федерера под названием Rogerwakeupnow (”Роджер проснись прямо сейчас”). Об этом сообщает AS.

20-кратный победитель турниров ”Большого шлема” является послом банка Credit Suisse, который занимается инвестированием в разработку полезных ископаемых. Экологические активисты уверены, что банк наносит вред окружающей среде.

В знак протеста они вышли на улицу с плакатами против Credit Suisse, обратившись к Федереру. ”Роджер, ты поддерживаешь банк, который уничтожает планету?” — гласят лозунги активистов.

Фото: Scanpix
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