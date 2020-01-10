Грета Тунберг набросилась с критикой на легенду тенниса

20-кратный победитель турниров ”Большого шлема” является послом банка Credit Suisse, который занимается инвестированием в разработку полезных ископаемых. Экологические активисты уверены, что банк наносит вред окружающей среде.

В знак протеста они вышли на улицу с плакатами против Credit Suisse, обратившись к Федереру. ”Роджер, ты поддерживаешь банк, который уничтожает планету?” — гласят лозунги активистов.

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