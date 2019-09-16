Гран-при Сингапура может быть отменен из-за пожаров

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Отмечается, что в районе трассы Формулы-1 в азиатском городе-государстве существует угроза задымления. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг отметки в 100 единиц.