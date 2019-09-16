Гран-при Сингапура может быть отменен из-за пожаров

Отмечается, что в районе трассы Формулы-1 в азиатском городе-государстве существует угроза задымления. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг отметки в 100 единиц.
”В том случае, если из-за смога возникнут проблемы с проведением соревнований, видимостью и здоровьем посетителей, организаторы этапа запросят мнение соответствующих организаций, прежде чем принять решение относительно мероприятия”, — заявил промоутер этапа.
Гран-при Сингапура запланирован на 20-22 сентября.
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