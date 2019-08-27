ФОТОНОВОСТЬ: Серена удивила публику необычным нарядом

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Serena Williams Foto: Kena Betancur, AFP

37-летняя американка Серена Уильямс является законодательницей моды в женском теннисе. На заключительном турнире "Большого шлема" в Нью-Йорке она вышла на корт в необычном наряде.