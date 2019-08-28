ФОТОНОВОСТЬ: Муж Серены решил поиздеваться над Шараповой?

Алексис Оганян активно поддерживал жену во время поединка, а фотографы разглядели на его футболке аббревиатуру DARE (Drug Abuse Resistance Education). Это программа антинаркотического воспитания учащихся в США.

В социальных сетях многие комментаторы увидели в этом намек на допинговое прошлое Шараповой. Некоторые интернет-пользователи отмечают, что Оганян решил поглумиться и поиздеватьтся над Шараповой.

Напомним, что россиянка была дисквалифицирована в 2016 году на 15 месяцев за употребление мельдония, который находился в списке запрещенных препаратов.

После отбытия срока наказания вернуться на свой прежний уровень игры Шарапова не смогла. В поединке первого круга US Open она проиграла Серене за 59 минут со счетом 1:6, 1:6.