ФОТОНОВОСТЬ: Муж Серены решил поиздеваться над Шараповой?
Муж американки Серены Уильямс оказался в центре скандала после матча своей супруги с россиянкой Марией Шараповой в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису.
Муж американки Серены Уильямс оказался в центре скандала после матча своей супруги с россиянкой Марией Шараповой в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису.
Алексис Оганян активно поддерживал жену во время поединка, а фотографы разглядели на его футболке аббревиатуру DARE (Drug Abuse Resistance Education). Это программа антинаркотического воспитания учащихся в США.
В социальных сетях многие комментаторы увидели в этом намек на допинговое прошлое Шараповой. Некоторые интернет-пользователи отмечают, что Оганян решил поглумиться и поиздеватьтся над Шараповой.
Напомним, что россиянка была дисквалифицирована в 2016 году на 15 месяцев за употребление мельдония, который находился в списке запрещенных препаратов.
После отбытия срока наказания вернуться на свой прежний уровень игры Шарапова не смогла. В поединке первого круга US Open она проиграла Серене за 59 минут со счетом 1:6, 1:6.
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