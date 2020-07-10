ФОТО: Уроженка России впервые выиграла чемпионат Эстонии по теннису

20-летняя Елена Малыгина впервые выиграла чемпионат Эстонии по теннису в женском одиночном разряде.
В финальном поединке уроженка Санкт-Петербурга в упорном поединке одолела победительницу двух предыдущих чемпионатов Катрийн Саар - 2:6, 7:6, 6:4. В качестве денежного приза Малыгина получила 1000 евро.
Эстонское гражданство молодая теннисистка получила по отцу. Малыгина имеет опыт выступления за сборную Эстонии в Кубке Федерации.
В финале мужского одиночного разряда семикратный чемпион страны Владимир Иванов играет с Кеннетом Райсма.
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