06.11.2020, 16:50
ФОТО: Украинская знаменитость показала свою грудь
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 144) в последнее время нечасто радует своих поклонников результатами на корте. Однако она по-прежнему заставляет говорить о себе.
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 144) в последнее время нечасто радует своих поклонников результатами на корте. Однако она по-прежнему заставляет говорить о себе.
31-летняя теннисистка выложила в "Инстаграме" серию снимков, похваставшись сексуальным купальником. Подписчики Цуренко завалили ее восторженными отзывами.
За свою профессиональную карьеру Цуренко заработала на корте 4,5 млн долларов призовых.
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