06.11.2020, 16:50

ФОТО: Украинская знаменитость показала свою грудь


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ФОТО: Украинская знаменитость показала свою грудь
Lesia TsurenkoREUTERS

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 144) в последнее время нечасто радует своих поклонников результатами на корте. Однако она по-прежнему заставляет говорить о себе.

31-летняя теннисистка выложила в "Инстаграме" серию снимков, похваставшись сексуальным купальником. Подписчики Цуренко завалили ее восторженными отзывами.

За свою профессиональную карьеру Цуренко заработала на корте 4,5 млн долларов призовых.

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