ФОТО: Украинская спортсменка в сексуальном купальнике

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 144) в последнее время нечасто радует своих поклонников результатами на корте, однако она по-прежнему дает повод для разговоров.
31-летняя теннисистка выложила в "Инстаграме" серию снимков, похваставшись сексуальным купальником. Подписчики Цуренко завалили ее восторженными отзывами.
За свою профессиональную карьеру Цуренко заработала на корте 4,5 млн долларов призовых.
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