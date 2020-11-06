06.11.2020, 16:50

ФОТО: Украинская спортсменка в сексуальном купальнике

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ФОТО: Украинская спортсменка в сексуальном купальнике
Lesia TsurenkoREUTERS

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 144) в последнее время нечасто радует своих поклонников результатами на корте, однако она по-прежнему дает повод для разговоров.

31-летняя теннисистка выложила в "Инстаграме" серию снимков, похваставшись сексуальным купальником. Подписчики Цуренко завалили ее восторженными отзывами.

За свою профессиональную карьеру Цуренко заработала на корте 4,5 млн долларов призовых.

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