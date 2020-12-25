ФОТО: Топ-теннисистка обручилась на Рождество с теннисисткой
26-летняя бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк (WTA 64) сообщила о помолвке с 23-летней соотечественницей Гретье Миннен (WTA 110).
26-летняя бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк (WTA 64) сообщила о помолвке с 23-летней соотечественницей Гретье Миннен (WTA 110).
"Помолвлены. С Рождеством", — написала Ван Эйтванк на своей странице в "Инстаграме" и опубликовала фотографию с возлюбленной.
Обе теннисистки состоят в совместных отношениях уже несколько лет. Вместе они выступают на корте в женском парном разряде. Более опытная Элисон выиграла за свою карьеру 4 профессиональных турнира - два года назад она занимала 37-е место в мировом рейтинге.
Новый сезон сильнейшие теннисистки мира начнут в Эмиратах, где 6-13 января пройдет турнир с призовым фондом 565 000 долларов. В нем выступит и первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 23).
Старт Открытого чемпионата Австралии по теннису из-за пандемии коронавируса перенесен в 2021 году на февраль.
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