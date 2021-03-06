ФОТО: Теннисистка Анетт Контавейт показала свою грудь

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт, выступавшая несколько дней назад в Катаре, позволила себе небольшой отдых.
25-летняя Контавейт выложила в "Инстаграме" маленький видеоролик и соблазнительное фото с пляжа. "Свободный день", - такую подпись она оставила под снимком.
Поскольку фото в бикини идет вторым кадром, россиянка Дарья Касаткина, с которой Анетт иногда выступает в паре, дала эстонской теннисистке совет: "Если хочешь собрать больше лайков, поменяй порядок фотографий".
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