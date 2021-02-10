ФОТО: Серена выходит на корт в экстравагантном наряде
39-летняя теннисистка Серена Уильямс (WTA 11) любит удивлять публику и соперниц необычными нарядами. На Открытом чемпионате Австралии американка выступает в ярком комбинезоне с одной штаниной.
39-летняя теннисистка Серена Уильямс (WTA 11) любит удивлять публику и соперниц необычными нарядами. На Открытом чемпионате Австралии американка выступает в ярком комбинезоне с одной штаниной.
Серена призналась что подглядела идею наряда у легкоатлетки Флоренс Гриффит-Джойнер. Знаменитой американке - она скончалась в 1998 году в возрасте 38 лет - до сих пор принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 и 200 метров, установленные в 1988 году.
Серена практически к каждому турниру "Большого шлема" готовит сюрприз. Так, на Открытом чемпионате Франции 2018 года она выходила на корт в костюме черной кошки.
Серена 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". В Мельбурне американская теннисистка успешно преодолела два стартовых круга. Ее следующей соперницей будет россиянка Анастасия Потапова (WTA 101).
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