ФОТО: Серена выходит на корт в экстравагантном наряде

Серена призналась что подглядела идею наряда у легкоатлетки Флоренс Гриффит-Джойнер. Знаменитой американке - она скончалась в 1998 году в возрасте 38 лет - до сих пор принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 и 200 метров, установленные в 1988 году.

Серена практически к каждому турниру "Большого шлема" готовит сюрприз. Так, на Открытом чемпионате Франции 2018 года она выходила на корт в костюме черной кошки.

Серена 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". В Мельбурне американская теннисистка успешно преодолела два стартовых круга. Ее следующей соперницей будет россиянка Анастасия Потапова (WTA 101).