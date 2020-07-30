ФОТО: Сборная Эстонии выиграла теннисный матч у Латвии

Судьбу двухдневного противостояния в Теннисном центре "Тонди" решил заключительный матч среди смешанных пар, в котором хозяева корта оказались сильнее - 7:5.

Теннисистки выиграли все матчи

Самый большой вклад в победу эстонской команды внесли Контавейт и Канепи, выигравшие все четыре одиночные встречи, а также поединок в парном разряде.

Во второй день Merko Cup все матчи носили затяжной характер и завершались на тай-брейке. Канепи победила Анастасию Севастову - 7:6, 2:6, 10:5. Контавейт одолела первую ракетку Латвии Елену Остапенко - 6:2, 6:7, 10:7.

В мужском одиночном разряде Зопп уступил восходящей звезде латвийского тенниса Карлису Озолиньшу - 6:7, 7:6, 8:10. Иванов дал бой опытному Эрнесту Гулбису, но все же проиграл на тай-брейке - 6:7, 6:3, 7:10.

Контавейт улетает в Италию

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт через несколько часов после завершения матчевой встречи в Тонди отправится в итальянский Палермо, где на следующей неделе пройдет первый после коронавирусной паузы профессиональный турнир.

"Отправляюсь в Италию с хорошими ощущениями, поскольку получила необходимую игровую практику. Если бы не сыграла в Тонди, мне сложно было бы оценить уровень своей формы. Показала хороший теннис и движение на корте - это придает мне больше уверенности. В сложные моменты матчей чувствовала себя спокойно, - приводит слова Контавейт Delfi Sport.

Турнир на итальянском острове Сицилия стартует 3 августа. Его призовой фонд 202 250 долларов. Главной звездой соревнований должна была стать двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынка Симона Халеп. Однако вторая ракетка мира из-за роста заболеваемости коронавирусом в Румынии и опасения международного авиаперелета отказалась от выступления в Палермо.