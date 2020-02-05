ФОТО: Сборная Эстонии неудачно начала Кубок Федерации

В стартовом матче Елена Малыгина (WTA 553) в драматичной борьбе уступила Валентини Граматикопулу (WTA 301) - 4:6, 6:4, 6:7. В решающем сете Малыгина была на тай-брейке впереди - 3:1, и 8:7, но в итоге все же уступила 8:10.

Во втором матче сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 22) восстановила равновесие, победив Деспину Папимихаил (WTA 248) - 3:6, 6:3, 6:0.

Судьбу встречи решала парная встреча, в которой Контавейт и Малыгина проиграли соперницам - 3:6, 6:4, 2:6.

Во втором туре группового этапа сборная Эстонии 6 февраля сыграет с Италией, которая легко разобралась с Австрией - 3:0.