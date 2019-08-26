ФОТО: Самая красивая теннисистка в мире

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Канадка Эжени Бушар проиграла в первом круге US Open и опустится в рейтинге еще сильнее. Но это неважно, когда у тебя миллионы подписчиков в Инстаграме и пол-мира поклонников.