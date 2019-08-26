26.08.2019, 22:15

ФОТО: Самая красивая теннисистка в мире

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rus.delfi.ee
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Эжени Бушар Foto: Instagram

Канадка Эжени Бушар проиграла в первом круге US Open и опустится в рейтинге еще сильнее. Но это неважно, когда у тебя миллионы подписчиков в Инстаграме и пол-мира поклонников.

Эжени выложила в свой Instagram несколько новых фото.

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