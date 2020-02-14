ФОТО: Рэппер Ракетка сразил сердце первой ракетки Эстонии

Одна из самых горячих новостей светской жизни Эстонии - 34-летний рэппер Том-Олаф Урб (его артистический псевдоним Ракетка) и первая ракетка эстонского тенниса 24-летняя Анетт Контавейт нашли друг друга.
Сердца Анетт и Том-Олафа стучат в унисон с сентября прошлого года. Последний раз их видели вместе в конце прошлой недели, когда теннисистка выступала в Таллинне на Кубке Федерации.
Анетт и музыкант вместе еще не живут, но автомобиль рэппера часто останавливается перед домом звезды эстонского тенниса. За свою профессиональную карьеру Контавейт заработала 4 миллиона евро - у нее дом в Виймси и несколько квартир в центре Таллинна.
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