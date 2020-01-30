ФОТО: Разочарованная Канепи ответила Теннисному союзу

30 января капитан сборной Эстонии Мяртен Тамла обнародовал состав на матчи Кубка Федерации, который пройдет на следующей неделе в Таллинне. В него вошли Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач. Для ветерана эстонского тенниса места в нем не нашлось.

Четвертьфиналы "Большого шлема" не в счет?

"Женская команда состоит из сильных командных игроков, заинтересованных в долгосрочном и преданном выступлении. Надеюсь, что мы сделали правильный выбор", - сказал Тамла.

Если исходить из логики капитана команды, то Канепи не является сильным командным игроком. Нелишне напомнить, что 34-летняя теннисистка на турнирах "Большого шлема" 6 раз доходила до четвертьфинальной стадии.

Украина собрала сильный состав

Кубок Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны пройдет 5-8 февраля в Таллинне. В групповом турнире соперниками сборной Эстонии на кортах теннисного центра "Таллинк" в Ласнамяэ будут Греция, Австрия и Италия.

В другой группе будут выступать Украина, Хорватия и Болгария. Две лучшие команды из каждой группы в заключительный день турнира определят обладателей двух путевок в плей-офф Мировой группы.

Если исходить из предварительных заявок команд, то самый сильный состав в Таллинн привезет Украина - в состав вошли Элина Свитолина (WTA 5) и Даяна Ястремская (WTA 21).