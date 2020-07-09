ФОТО: Появление Контавейт возбудило теннисную публику

Из-за дождя турнир пришлось в экстренном порядке переносить с калевских кортов в Теннисный центр "Тонди". Всех желающих вместить он не смог, поскольку в соответствии с действующими ограничениями максимальное количество зрителей в закрытых помещениях ограничено - не более 500 человек.

Среди зрителей, наблюдавших за ходом турнира, был замечен британский наставник теннисистки Найджел Сирс, а также рэпер Ракетка (Том-Олаф Урб), с которым Контавейт связывают в последнее время романтические отношения.

По окончании выступления 24-летняя теннисистка поделилась со зрителями своими ближайшими планами. Во время коронавирусной паузы она в основном занималась общефизической подготовкой. Поскольку тренер из-за ограничений не мог находиться рядом, большую помощь в тренировках оказала мама Юлле Мильк.

Соревновательный сезон Контавейт рассчитывает продолжить в середине августа в США, но это произойдет только в том случае, если будет благоприятная эпидемиологическая обстановка.

"В настоящий момент проведение US Open официально еще не подтверждено, но если он состоится, то я хочу в нем участвовать", - сказала Контавейт.