10.12.2020, 01:00

ФОТО: Похорошевшая Шарапова переключилась на фитнес


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ФОТО: Похорошевшая Шарапова переключилась на фитнес
Maria SharapovaREUTERS

5-кратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова объявила о завершении теннисной карьеры в феврале 2020 года, но со спортом она не простилась.

33-летняя Шарапова приняла участие в рекламной кампании одного из своих проектов. Мария вложилась в стартап по производству утяжеляющих фитнес-браслетов.



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